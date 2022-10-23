23 Eki 2022 - 17:25- Spor G: 23 Eki 2022 - 17:33

Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı

2.Lig Kırmızı Grup takımı Kocaelispor'un bugün Adıyaman FK ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'i açıklandı
Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı mask

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
7. CEM EKİNCİ
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
71. YİĞİT CANGURU
6. MEHMET TAŞ
11. HAZARHAN KARACA
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

ADIYAMAN FK

45. MELİH AĞA
54. TARIK MAYHOŞ
22. KEREM HAKAN VAPURLUOĞLU
28. YİĞİT DEMİR
29. BURAK GÜRLER
24. HAYDAR DENİZ
39. ÇAĞRI YAĞIZ YASAK
20. GÖKTAN IŞILAK
23. YİLMAZ DALER
7. ÖMÜRCAN KARACA
17. ALİHAN BEL
Yedekler
1. AHMET ÇOLAK
10. AYBERK ALTAN
3. TEVFİK DOĞUKAN PALA
18. EMİRHAN ÇALIŞKAN
11. ALİ ARDA BULUT
16. RÜŞTÜ HANLI
56. İBRAHİM HALİL ÖNER
60. ATAKAN EKİZ
8. SALİM İYİK
27. NİHAT KOÇ
Teknik Sorumlu
EROL KAPUSUZ
# Kocaelispor, Deniz

23 Eki 2022 - 17:25 - Spor

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