Bu festivalde kadınlar eğleniyor, çocuklar oynuyor

Alanında uzman isimlerin katıldığı, kadın yaşamına dair birçok konunun işlendiği ayrıca söyleşi ve eğlenceli atölyelerin düzenlendiği Kadın ve Doğal Yaşam Festivali, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun ilgiyle başladı. Gün boyunca birçok farklı konuda seminerlere katılan kadınlar, fuaye alanındaki atölye etkinliklerinde de eğlenceli vakit geçiriyor.

KADINA DAİR HER ŞEY KONUŞULUYOR

Kadın ve Doğal Yaşam Festivali ile Kocaeli’de yaşayan tüm kadınlara hitap edilecek ve kadına dair her konunun konuşulduğu birçok program gerçekleştirilecek. Bu bağlamda kadın katılımcılar sağlık, psikoloji, eğitim, girişimcilik gibi konularda merak ettikleri sorulara cevap bulabiliyor.

EĞLENCELİ FESTİVAL

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerle bilgilenen kadınlar atölye etkinlikleri ile de eğlenceli vakit geçiriyor. Annelerinin yanında gelen çocuklar ise güvenli çocuk alanında eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak eğleniyor.

DOKTOR FERİDUN KUNAK KADINLARA HİTAP EDECEK

Yoğun bir ilginin olduğu festivalde Türkiye’nin yakından tanıdığı ünlü Dr. Feridun Kunak, kadınlara ve sağlıklı yaşama yönelik “Sağlıklı Yaşamın Doğadaki İpuçları” adlı bir sunum gerçekleştirecek. Kunak’ın sunumu saat 17.30’da Akçakoca Salonu'nda yapılacak. Yine bu salonda Uluslararası Cilt Bakım ve Güzellik Uzmanı Kimya Mühendisi Şems Arslan “Doğal Ürünler İle Cilt ve Saç Bakımı” ve Dr. Bahar Kahraman “Fitoterapi ve Aromaterapi Tedavi Destekleri” konularında bilgilendirme yapacak.