23 Eki 2022 - 16:27- Siyaset G: 23 Eki 2022 - 16:32

Arduç: Büyükşehir büyük bir çıkmazın içinde!

Geçtiğimiz günlerde AKP Derince İlçe Danışma Toplantısı’nda İzmit Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sefa Sirmen’in 1994’te seçim vaadi olarak 1999’da yapılacak tramvay vaadi verdiğini ama yapamadıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın' a CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç' tan geldi.
Arduç: Büyükşehir büyük bir çıkmazın içinde! mask

Sosyal medya paylaşımında Sefa Sirmen'in kente kazandırdığı kurumlara ve projelere değinen Arduç, "Bugün Yuvacık Barajından, İSU’ya, İzgaz'dan İzaydaş'a, Türkiye'nin ilk ve en görkemli buz pateni pistinden, Süleyman Demirel Kültür Merkezi' ne, İzmit Otogarından, Yahyakaptan Konutlarına, bugün söktüğünüz İnterteks Uluslararası Fuar Alanına kadar bu kente vizyon katmış onlarca projenin mimarlarına biraz da olsun saygınız olsun" dedi.

"SİRMEN ÜZERİNDEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sefa Sirmen' in kısıtlı imkanlarla yaptığı onlarca projeye rağmen 94 afişinin gündeme getirilmesine kenara sıkışmışlık ve gündem saptırmak olarak değerlendiren Caner Arduç, Bugün Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 yıla yaklaştı daha Plajyolu Kuruçeşme Tramvay Hattını bitiremediler, yüklenici firma artan maliyetler altında ezildi, uzunca bir süre çalışma olmadı, Büyükşehir bu işlerle ilgileneceğine promosyon ihaleleri, plates topu ihaleleriyle ilgilenmeyi tercih etti. Şimdi' de Sefa Sirmen başkanımız üzerinden gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Düştükleri çıkmazın farkındalar, yapamadıları ağzına bile almadıkları onlarca proje altında ezilecekler" dedi.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi

23 Eki 2022 - 16:27 - Siyaset

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Yorumlar

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Ahmetcan - büyükşehir hiç bu kadar kötü yönetilmemişti bunun teşkilatta farkında rezil ettiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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