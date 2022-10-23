Arduç: Büyükşehir büyük bir çıkmazın içinde!

Sosyal medya paylaşımında Sefa Sirmen'in kente kazandırdığı kurumlara ve projelere değinen Arduç, "Bugün Yuvacık Barajından, İSU’ya, İzgaz'dan İzaydaş'a, Türkiye'nin ilk ve en görkemli buz pateni pistinden, Süleyman Demirel Kültür Merkezi' ne, İzmit Otogarından, Yahyakaptan Konutlarına, bugün söktüğünüz İnterteks Uluslararası Fuar Alanına kadar bu kente vizyon katmış onlarca projenin mimarlarına biraz da olsun saygınız olsun" dedi.

"SİRMEN ÜZERİNDEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sefa Sirmen' in kısıtlı imkanlarla yaptığı onlarca projeye rağmen 94 afişinin gündeme getirilmesine kenara sıkışmışlık ve gündem saptırmak olarak değerlendiren Caner Arduç, Bugün Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 yıla yaklaştı daha Plajyolu Kuruçeşme Tramvay Hattını bitiremediler, yüklenici firma artan maliyetler altında ezildi, uzunca bir süre çalışma olmadı, Büyükşehir bu işlerle ilgileneceğine promosyon ihaleleri, plates topu ihaleleriyle ilgilenmeyi tercih etti. Şimdi' de Sefa Sirmen başkanımız üzerinden gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Düştükleri çıkmazın farkındalar, yapamadıları ağzına bile almadıkları onlarca proje altında ezilecekler" dedi.