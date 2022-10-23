Yeni stadımızda yeni sayfa açtık: 2-0

Kocaelispor, 3-0’lık 1461 Trabzon deplasman bozgunundan sonra yaralarını sardı. 5 aydır ayrı aldığı Kocaeli Stadı’ndaki bu sezon ilk maçında Adıyaman’ı geçerek, zirve yarışını sürdürdü

İLK YARI PENALTIDAN TAYFUN’LA ÖNE GEÇTİK

Dk. 4: Kocaelispor’da Okan topu kazandı ve Samed Ali’ye pas verdi. Samed bekletmeden topu içeriye çevirdi, Adıyaman savunması Cem’den önce topu uzaklaştırdı. Dk. 5: Tayfun’un pasında Yusuf Cihat topu ceza sahasına doldurdu, Samed Ali’nin vuruşunda top sağ kale direğinden döndü ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. Dk. 14: Kocaelispor’da İlyas top kaybı yaptı, Adıyaman’da Göktan Işılak’ın şutunda Gökhan sol köşeden topu kontrol etti. Dk. 17: Adıyamanspor’da Alihan Bel kaleyi yokladı, Gökhan için topu kontrol etmek zor olmadı. Dk. 24: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Tayfun’un kullandığı serbest vuruşta Okan yakın mesafeden topa kafa ile vurdu, kaleci Melih inanılmaz bir top çıkardı. Dk. 25: Kocaelispor bir gol daha kaçırdı. Mehmet Yılmaz’ın ortasında Okan topu yine Tayfun’a bıraktı, Tayfun’un sol ayağı ile çektiği şutta Melih ayakları ile topu güçlükle çıkardı. Dk. 30: İlyas kaptığı topla ceza sahasına topla sokuldu, şutunda kaleci Melih gole izin vermedi. Devam eden atakta Yusuf Cihat, Mehmet Yılmaz’ı kaçırdı. Mehmet ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem Ferhan Kestanlıoğlu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Tayfun tam köşeden topu ağlara gönderdi: 1-0.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ...

Dk. 38: Kocaelispor mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdi. Samed Ali kazandığı top ceza sahasına ortaladı, Adıyaman savunması topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Samed Ali yine içeriye doldurdu, Tayfun’un röveşatasında savunma gol çizgisi üzerinden topu çıkardı. Dk. 41: Adıyaman gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alihan Bel’in şutunda yerden seken top sağ kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

SON 5 MAÇTA 4’ÜNCÜ GALİBİYET

Maçın ikinci yarısında da kontrolü elinde bulunduran Kocaelispor, rakibine nefes aldırmadı. Adıyaman ise baskısıyla boş takım olmadığını gösterdi. Ancak Sarı Yeşilli konuk ekip beraberliği bulamadı ve Kocaelispor ikinci gol de penaltıdan bularak 3 puanı hanesine yazdırırken Karacabey ve İskenderun’un ensesine yapıştı. Yeşil Siyahlılarımız, 12.hafta maçında 30 Ekim Pazar günü Zonguldak Kömürspor takımına konuk olacak.

KOCAELİSPOR: 2

ADIYAMANSPOR: 0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu**, Oğuz Akyüz****, Muhammed Ali Doğan***

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

3 YALÇIN KILINÇ***

5 DIOGO ÖZÇAKMAK****

7 CEM EKİNCİ***

(Dk. 89 HAZARHAN KARACA?)

8 YUSUF CİHAT ÇELİK***

(Dk. 58 MEHMET TAŞ*)

9 OKAN EKEN***

10 TAYFUN AYDOĞAN***

(Dk. 89 MESUT CAN?)

14 İLYAS KUBİLAY ***

(Dk. 70 YİĞİTALİ BAYRAK*)

19 ATİLA TURAN***

32 MEHMET YILMAZ

77 SAMED ALİ KAYA***

(Dk. 70 BEDİRHAN YILDIZ*)

YEDEKLER

17 İSMET Y.OĞLULLARI

4 ALPAY ÇELEBİ

20 MEHMET SAK

48 MERTAN ÖZTÜRK

71 YİĞİT CANGURU

ADIYAMANSPOR

45 MELİH AĞA***

7 ÖMÜRCAN KARACA*

(Dk. 46 AYBERK ALTAN**)

17 ALİHAN BEL**

(Dk. 70 SALİM İYİK*)

20 GÖKTAN IŞILAK**

22 KEREM HAKAN**

23 YILMAZ DALER**

24 HAYDAR DENİZ**

(Dk. 70 HALİL ÖNER*)

28 YİĞİT DEMİR**

29 BURAK GÜRLER**

39 ÇAĞRI YASAK**

(Dk. 83 ARDA BULUT?)

54 TARIK MAYHOŞ**

(Dk. 46 ATAKAN EKİZ*)

YEDEKLER

1 AHMET ÇOLAK

3 DOĞUKAN PALA

16 RÜŞTÜ HANLI

18 EMİRHAN ÇALIŞKAN

27 NİHAT KOÇ

GOLLLER: Dk. 31 (P) Tayfun, Dk. 50 (P) Samed Ali (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Burak, Dk. 31 Çağrı, Dk. 36 Göktan, Dk. 50 Melih, (Adıyaman) Dk. 58 Yalçın, Dk. 75 Mehmet Taş (Kocaelispor)