Gürsoy’dan simit zammına tepki! “Reis çay simit projesinden vazgeçer mi?”

Kocaeli’de de 1 Kasım'dan itibaren 210 gramı 5 lira olarak satılacak. 5 liradan satılan 100 gram simidin yeni fiyatı ise 6 lira oldu. Ekmek ve Simit zammı gündemdeki sıcaklığını korurken tepkiler de gecikmedi. Simit zammına bir tepki de Saadet Partisi Başiskele ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seçim vaatlerini hatırlatan Gürsoy, “Bedava çay simit ne oldu?” diye sordu.

“VAATLER VERİLDİĞİNDE SİMİT 1 TL İDİ”

Gürsoy yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatlerinden olan millet bahçelerinde kahvehaneler yapıp, halkımıza bedava çay, simit, ikram eşliğinde keyifli sohbet, muhabbet sözü vermişti. Aradan üç yıl geçti. Millet Bahçelerinin yeni yeni ihalelerini görmeye başladık, elhamdülillah tünelin ucu göründü. Ancak bu vaatler verildiğinde çay 1 TL, simit 1 TL idi. Geldiğimiz bu gün itibarıyla çay 5 TL ile 15 TL arasında değişiyor. Simitin de taban fiyatı 5 TL oldu. Ha bu arada projelerde de şimdiye kadar kahvehane de görmedik.

“ÇAY SİMİT PROJESİNDEN VAZGEÇER Mİ?”

Şimdi merak ediyorum bu projeler ne zaman bitecek? Projeler bitince kahvehaneler olacak mı? Simit ve çay bedava olacak mı veya kaç lira olacak? Reis bu hayat pahalılığının sebebini muhalefete yükleyerek ve bu durumu da gerekçe göstererek bedava çay simit projesini revize eder mi? Sadece çay bedava veya sadece simit bedava der mi? Ya da bu simit ve çay projesinden komple vazgeçer mi? Projenin tarafı olan yetkili birinin bizim bu merakımızı giderirse seviniriz. Ha bu endişelerimizden bahsederken millet bahçelerine karşı olduğumuz da anlaşılmasın lütfen. Proje güzel de projenin yapımı çok farklı gerçekleşiyor. Projedeki vaatlerin çoğu havada kalıyor” ifadelerini kullandı.