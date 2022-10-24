24 Eki 2022 - 11:17- Siyaset G: 24 Eki 2022 - 13:31

Gürsoy’dan simit zammına tepki! “Reis çay simit projesinden vazgeçer mi?”

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy sosyal medya hesabından simit ve ekmek zammında tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatlerini hatırlattı

Gürsoy’dan simit zammına tepki! “Reis çay simit projesinden vazgeçer mi?” mask

Kocaeli’de de 1 Kasım'dan itibaren 210 gramı 5 lira olarak satılacak. 5 liradan satılan 100 gram simidin yeni fiyatı ise 6 lira oldu. Ekmek ve Simit zammı gündemdeki sıcaklığını korurken tepkiler de gecikmedi. Simit zammına bir tepki de Saadet Partisi Başiskele ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki seçim vaatlerini hatırlatan Gürsoy, “Bedava çay simit ne oldu?” diye sordu.

VAATLER VERİLDİĞİNDE SİMİT 1 TL İDİ”

Gürsoy yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatlerinden olan millet bahçelerinde kahvehaneler yapıp, halkımıza bedava çay, simit, ikram eşliğinde keyifli sohbet, muhabbet sözü vermişti. Aradan üç yıl geçti. Millet Bahçelerinin yeni yeni ihalelerini görmeye başladık, elhamdülillah tünelin ucu göründü. Ancak bu vaatler verildiğinde çay 1 TL, simit 1 TL idi. Geldiğimiz bu gün itibarıyla çay 5 TL ile 15 TL arasında değişiyor. Simitin de taban fiyatı 5 TL oldu. Ha bu arada projelerde de şimdiye kadar kahvehane de görmedik.

ÇAY SİMİT PROJESİNDEN VAZGEÇER Mİ?”

Şimdi merak ediyorum bu projeler ne zaman bitecek? Projeler bitince kahvehaneler olacak mı? Simit ve çay bedava olacak mı veya kaç lira olacak? Reis bu hayat pahalılığının sebebini muhalefete yükleyerek ve bu durumu da gerekçe göstererek bedava çay simit projesini revize eder mi? Sadece çay bedava veya sadece simit bedava der mi? Ya da bu simit ve çay projesinden komple vazgeçer mi? Projenin tarafı olan yetkili birinin bizim bu merakımızı giderirse seviniriz. Ha bu endişelerimizden bahsederken millet bahçelerine karşı olduğumuz da anlaşılmasın lütfen. Proje güzel de projenin yapımı çok farklı gerçekleşiyor. Projedeki vaatlerin çoğu havada kalıyor” ifadelerini kullandı. 

# Büyükşehir Belediyesi, meclis üyesi

24 Eki 2022 - 11:17 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Lazo - Rabbim verdikçe veriyor.Zammı biz yapmıyoruz ALLAH yapıyorrrrr.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 11:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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