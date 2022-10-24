24 Eki 2022 - 11:24- Gündem G: 24 Eki 2022 - 11:28

DSİ 157 sürekli işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, DSİ 157 sürekli işçi alınacak
DSİ 157 sürekli işçi alınacak mask

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacak.

Personel alım ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

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# türkiye, kamu

24 Eki 2022 - 11:24 - Gündem

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