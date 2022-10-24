24 Eki 2022 - 11:27- Gündem G: 24 Eki 2022 - 11:30

Kat karşılığı otopark ve ticari alan yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kat karşılığı otopark ve ticari alan yaptırılacak
Kat karşılığı otopark ve ticari alan yaptırılacak mask

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                                 : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                           : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/ Ankara
c) Telefon ve faks numarası              : 4444762/1406 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi                  : [email protected]
e) İlgili personel                                 : Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

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# Ankara

24 Eki 2022 - 11:27 - Gündem

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