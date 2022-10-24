Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi

İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredi ile finanse edilen ISMEP Projesi kapsamında " Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı (CEB3-WB4-YAPIM-08)"nın ihale edilmesi planlanmaktadır.

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