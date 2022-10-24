24 Eki 2022 - 11:33- Gündem G: 24 Eki 2022 - 11:35

Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi
Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi mask

İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredi ile finanse edilen ISMEP Projesi kapsamında " Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı (CEB3-WB4-YAPIM-08)"nın ihale edilmesi planlanmaktadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
# eğitim, ihale, Avrupa

24 Eki 2022 - 11:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.121.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cumhuriyet coşkusunu Hakan Altun ile kutlayacağız mask
Cumhuriyet coşkusunu Hakan Altun ile kutlayacağız
Başkan Büyükgöz anlattı, vatandaşlar dinledi mask
Başkan Büyükgöz anlattı, vatandaşlar dinledi
Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi mask
Eğitim binaları yeniden yapım ihalesi
Ankara'da 3.109 m² arsa satılacak mask
Ankara'da 3.109 m² arsa satılacak
Kat karşılığı otopark ve ticari alan yaptırılacak mask
Kat karşılığı otopark ve ticari alan yaptırılacak
DSİ 157 sürekli işçi alınacak mask
DSİ 157 sürekli işçi alınacak
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL