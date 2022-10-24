24 Eki 2022 - 11:52- Asayiş G: 24 Eki 2022 - 13:00

Galvaniz fabrikasında çinko patlaması: 5 yaralı

Dilovası'nda bir galvaniz fabrikasında çinko patlaması meydana geldi. Patlamada 5 işçi yaralandı.
Galvaniz fabrikasında çinko patlaması: 5 yaralı mask
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Olay, İMES Organize Sanayi Bölgesi 5. Bulvarda bulunan galvaniz fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışma sırasında çinko patlaması meydana geldi. Patlama sırasında Ayhan A., Dursun K., Mürsel Y., Ahmet A. ile Sefer S. isimli 5 işçi yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Dilovası, jandarma, itfaiye, Olay

24 Eki 2022 - 11:52 İHA Kocaeli- Asayiş

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