24 Eki 2022 - 12:33- Gündem G: 24 Eki 2022 - 12:34

Başkan Büyükgöz anlattı, vatandaşlar dinledi

Tatlıkuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılacak projelerle ilgili bilgi vererek, talepleri dinledi.
Başkan Büyükgöz anlattı, vatandaşlar dinledi mask
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Halk Meclisi toplantılarına devam eden Zinnur Büyükgöz’ün son durağı Tatlıkuyu Mahallesi oldu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda Başkan Büyükgöz sunum gerçekleştirdi. Gebze’ye kazandırılacak projelere ilişkin bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların sorularını da cevaplandırdı. Mahalle sakinlerinin hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, "Sizlerden aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için ekibimizle birlikte durup dinlenmeden çalışma azmimizi sürdürmekteyiz. Gebze’mizin daha müreffeh ve daha yaşanabilir kent olabilmesi gayesiyle, sizlerin desteğiyle durup dinlemeden çalışacağız" dedi.

24 Eki 2022 - 12:33 İHA Kocaeli- Gündem

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