24 Eki 2022 - 12:39- Gündem G: 24 Eki 2022 - 12:41

PTT’nin 182’inci müşterisi duygu dolu anlar yaşadı

PTT’nin kuruluşunun 182. Yıl dönümü nedeniyle gişedeki 182. Müşteriye, Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına basılan anma pulu hediye edildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
PTT’nin 182’inci müşterisi duygu dolu anlar yaşadı mask
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Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmit Merkez Şubesinin 182. Müşterisine özel hediye verildi. Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi PTT İzmit Şubesi’ndeki etkinliğe başta PTT Kocaeli Baş Müdürü Hasan Hüseyin Kaya olmak üzere Baş Müdür Yardımcısı Ağa Sönmez, Tacettin Mazlum, Adnan Yurtbaşı, İzmit PTT Merkez Müdürü Yılmaz Tank, İşletme Hizmetleri Müdürü Serkan Özçelik, Pazarlama ve Satış Müdürü Ersin Serhat Kudun, İnsan Hakları Müdürü Kenan Aksun, Destek Hizmetleri Müdürü Murat Şahin katıldı.

ONUR DUYDUM”

182. gişe numarasını alan Metin Ataman, karşılaştığı sürpriz sonucunda şu ifadelere yer verdi: Çok teşekkür ediyorum, onur duydum. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Heyecanlandım çok hoşuma gitti herkese çok teşekkür ederim.”

24 Eki 2022 - 12:39 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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