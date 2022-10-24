Halk ekmeğe de zam geliyor

SİMİT VE EKMEK ZAMLANMIŞTI
Kocaeli Fırıncılar Odasının, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) yaptığı zam başvurusu geçtiğimiz hafta kabul edilmiş ve 4 TL’den satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 5 TL’ye gramajı ise 210’a çıkartılmıştı. 5 TL’den satılan 200 gramlık simidin fiyatı da 6 TL’ye yükseltilmişti. Zamlı uygulama tarihi için ise 1 Kasım 2022 öngörülmüştü.
ŞİMDİ SIRA HALK EKMEĞİNDE
Daha önce 3 TL olan 200 gramlık halk ekmeğine de fiyat güncellenmesi yapıldı. Halk ekmeğinin gramajı 210’a fiyatı ise 3,75’e çıkartıldı. Halk ekmeğinde ki zammın uygulanma tarihi de diğerleri gibi 1 Kasım 2022 olarak belirlendi. Halk ekmeğine en son zam ise Geçtiğimiz temmuz ayında yapılmış ve 200 gram ekmek 2 TL’den 3 TL’ye çıkartılmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.