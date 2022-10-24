Halk ekmeğe de zam geliyor

SİMİT VE EKMEK ZAMLANMIŞTI

Kocaeli Fırıncılar Odasının, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) yaptığı zam başvurusu geçtiğimiz hafta kabul edilmiş ve 4 TL’den satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 5 TL’ye gramajı ise 210’a çıkartılmıştı. 5 TL’den satılan 200 gramlık simidin fiyatı da 6 TL’ye yükseltilmişti. Zamlı uygulama tarihi için ise 1 Kasım 2022 öngörülmüştü.

ŞİMDİ SIRA HALK EKMEĞİNDE

Daha önce 3 TL olan 200 gramlık halk ekmeğine de fiyat güncellenmesi yapıldı. Halk ekmeğinin gramajı 210’a fiyatı ise 3,75’e çıkartıldı. Halk ekmeğinde ki zammın uygulanma tarihi de diğerleri gibi 1 Kasım 2022 olarak belirlendi. Halk ekmeğine en son zam ise Geçtiğimiz temmuz ayında yapılmış ve 200 gram ekmek 2 TL’den 3 TL’ye çıkartılmıştı.