24 Eki 2022 - 12:53- Gündem G: 24 Eki 2022 - 12:56

Halk ekmeğe de zam geliyor

Normal ekmekle eş zamanlı zamlanan halk emeğinin 200 gramı 3 TL’ye satılıyordu.  1 Kasım itibariyle ise halk emeğinin gramı 210 fiyatı ise 3,75 olacak.
Halk ekmeğe de zam geliyor mask

SİMİT VE EKMEK ZAMLANMIŞTI

Kocaeli Fırıncılar Odasının, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) yaptığı zam başvurusu geçtiğimiz hafta kabul edilmiş ve 4 TL’den satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 5 TL’ye gramajı ise 210’a çıkartılmıştı. 5 TL’den satılan 200 gramlık simidin fiyatı da 6 TL’ye yükseltilmişti. Zamlı uygulama tarihi için ise 1 Kasım 2022 öngörülmüştü.

ŞİMDİ SIRA HALK EKMEĞİNDE

Daha önce 3 TL olan 200 gramlık halk ekmeğine de fiyat güncellenmesi yapıldı. Halk ekmeğinin gramajı 210’a fiyatı ise 3,75’e çıkartıldı. Halk ekmeğinde ki zammın uygulanma tarihi de diğerleri gibi 1 Kasım 2022 olarak belirlendi. Halk ekmeğine en son zam ise Geçtiğimiz temmuz ayında yapılmış ve 200 gram ekmek 2 TL’den 3 TL’ye çıkartılmıştı.
# esnaf

24 Eki 2022 - 12:53 - Gündem

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