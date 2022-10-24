Aytepe Diriliş Kamp alanına giriş yasak!

Büyükşehir Belediyesinin gençler için Başiskele’de inşa ettiği Aytepe Diriliş Kamp Alanına giden eski Demokrat Partili Nail Baki, içeriye alınmayınca durumu sosyal medya hesabından eleştirdi.Nail Baki açıklamasında, “Yasak dedi bekçi abi. Burası özel misafirler için dedi. Nasıl yani? Bir belediye tesisi için vatandaştan daha özel kim olabilir ki? Burası tüm Kocaeli gençlerimize derhal açılmalı, zombilere yasak konulmalıdır... Nokta” dedi.
“BASIN BASKIDA OLDUĞU İÇİN HABER YAPAMIYOR!”
“Zombilere dikkat! Aytepe’de diriliş kampı var. Harika bir orman içinde mükemmel bir tesis. Ancak burada kim ölmüş de hangi ölüleri diriltiyor bilmiyorum. Neme lazım zombiler çıkar karşıma diye de (ruhsatlı) silahımı da aldım yanıma. Ancak kapıdan bile giremedim. Yasak dedi bekçi abi. Burası özel misafirler için dedi. Nasıl yani? Bir belediye tesisi için vatandaştan daha özel kim olabilir ki? Burası tüm Kocaeli gençlerimize derhal açılmalı, Zombilere yasak konulmalıdır... Nokta. Önemli not: Arkadaşlar, yerel basın maddi ve manevi olarak baskıda olduğu için haberlerimizi yapamıyor. Lütfen sizde sayfanızda paylaşın”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - ÖZEL EĞİTİM YERİ ORASI GÖSTERMEZLER.FARKLI AJANDALARI VAR.ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.