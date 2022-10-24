Zabıta memuru, dünya şampiyonu oldu

Darıca Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Atilla Koçak, evinin altındaki depoda spor aletleriyle hazırlanarak Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 'Grandmaster' kategorisinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldu. 1987 yılında düzenlenen bilek güreşi turnuvasına bir tavsiye üzerine katılan ve o turnuvadan sonra profesyonel olarak bilek güreşiyle uğraşmaya karar veren Koçak, 35 yıllık sürede sayısız madalya, 2 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği ve 4 Avrupa ikinciliği elde etti.

Atilla Koçak, hedefinin 70 yaşına kadar spor yapmak olduğunu söyledi. Başarısının tesadüf olmadığını, azim ve istikrarla çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Koçak, "1987 yılında Gülhane'de yapılan bir bilek güreşi organizasyonuna katıldım. Daha sonra bilek güreşine devam etmeye karar verdim. İlk girdiğim yarışmada Türkiye 3'üncüsü oldum. Yıllar geçtikçe de kendimi geliştirmeye çalıştım. 1995 yılından sonra başlayan çok iyi bir çalışma ve disiplinle, devam etmeye başladım. Biraz da bilinçlenip, nasıl çalışacağımı ve nasıl besleneceğimi de öğrendim. Daha sonra 35 yıllık süre boyunca bilek güreşi sporuna devam ettim. Darıca Belediyesi'ne memur olarak başladığım zaman bilek güreşiyle uğraşmayı bırakmadım. Hem belediye başkanlarım hem amirlerim bana hep destek oldular. Hiçbir şey tesadüf değil, hem çok çalışmak hem de çok disiplinli olmak lazım" dedi.

'SPORU DA ZABITA MEMURLUĞUNU DA SEVEREK YAPIYORUM'

Hayatını düzene koyduktan sonra iki işi aynı anda kolaylıkla yapabildiğini belirten Koçak, şöyle konuştu: "30 yıldır Türkiye şampiyonuyum. 2 dünya şampiyonluğum, 2 Avrupa şampiyonluğum, 4 dünya ikinciliğim ve 4 Avrupa ikinciliğim var. Hem zabıta memurluğunu hem de sporu severek yapıyorum ve hayatımı düzene koyduktan sonra iki işi aynı anda yapmak zor olmuyor. İşten geldikten sonra sporumu yapıyorum. Zaten spor salonum evimin altında, uzağa gitmeye de gerek duymuyorum, böylece zamanım da gitmiyor. Sporun faydalı bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ailelerin, çocuklarını spora yönlendirmesini istiyorum. Spor yapan çocuğun hayata güzel bakacağını, toplumda iyi bir yer edineceğini vurgulamak istiyorum. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum"

'70 YAŞINA KADAR SPOR YAPMAK İSTİYORUM'

Sporun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Koçak, "Bizim spor kuvvetle alakalı olduğu için, kondisyon bizde söz konusu olmadığı için 70 yaşına kadar devam edebilirsiniz, yeter ki bir sakatlık olmasın. Ben de 70 yaşına kadar spor yapmak istiyorum" diye konuştu.

'HEPİMİZİ GURURLANDIRDI'

Atilla Koçak'ın başarısının kendisini hem sevindirdiğini hem de mutlu ettiğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Zabıta personelimiz Atilla Koçak'ın dünya şampiyonu olmasıyla beraber hep birlikte gururlandık. Zaten evveliyatında da gerçekten başarılı, hem bu mesleğe hem de Darıca Belediyesi'ne değer katan nadide bir personelimizdi. Aynı zamanda bilek güreşinde de hepimizi onurlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.