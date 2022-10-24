24 Eki 2022 - 14:11- Asayiş G: 24 Eki 2022 - 14:12

Göktuğ bebeğin parmağı telefon kılıfının deliğine sıkıştı!

İzmit'te, 5 aylık Göktuğ Aydın Demir bebeğin telefon kılıfının deliğine sıkışan baş parmağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Göktuğ bebeğin parmağı telefon kılıfının deliğine sıkıştı! mask
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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Göktuğ Aydın Demir bebek, sağ elinin baş parmağını telefon kılıfındaki deliğe sıkıştırdı. Ailesi bebeğin parmağını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi makine ile telefon kılıfını kesti. Bu sırada annesinin kucağında olan bebek, makineden çıkan sesten korkup ağladı. Ekipler, parmağı kurtarılan bebeği severek susmasını sağladı.  
# Olay, itfaiye, Aydın

24 Eki 2022 - 14:11 DHA Kocaeli- Asayiş

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