Göktuğ bebeğin parmağı telefon kılıfının deliğine sıkıştı!

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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Göktuğ Aydın Demir bebek, sağ elinin baş parmağını telefon kılıfındaki deliğe sıkıştırdı. Ailesi bebeğin parmağını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi makine ile telefon kılıfını kesti. Bu sırada annesinin kucağında olan bebek, makineden çıkan sesten korkup ağladı. Ekipler, parmağı kurtarılan bebeği severek susmasını sağladı.