24 Eki 2022 - 14:13- Gündem G: 24 Eki 2022 - 14:15

Cumhuriyet coşkusunu Hakan Altun ile kutlayacağız

Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde gerçekleştirilecek konser, Seka Park Uçurtma Tepesi önünde 19.00’da başlayacak
Cumhuriyet coşkusunu Hakan Altun ile kutlayacağız mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yılı münasebetiyle muhteşem bir konser düzenleyecek. Bu kapsamda sevilen sanatçı Hakan Altun, 29 Ekim Cumartesi akşamı Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel bir konser verecek. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ve Seka Park Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilecek olan konser 19.00’da başlayacak.
# Büyükşehir Belediyesi

24 Eki 2022 - 14:13 - Gündem

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