CHP’li Bayındır, Büyükşehir’in kadrolu ihalecisini açıkladı

CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Batuhan Bayındır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2013 yılından beri Büyükşehir Belediyesi’nden düzenli olarak ihale alan Murtazaoğlu Gıda Şirketi’ne dikkat çekti. Firmanın sahibinin AKP’li Rıza Murtazaoğlu olduğunu ifade eden Bayındır, firma üzerinden toplam 11 milyon 511 bin liralık ihale alındığını ifade etti. Rıza Murtazaoğlu’nun bir dönem AKP Derince İlçe Teşkilatı’nda yönetici olarak görev yaptığı biliniyor.

SADECE 2022’DE 3 MİLYONLUK İHALE

Firmanın aldığı son 5 ihaleyi sıralayan Bayındır, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin ortak yanı sizce nedir? Tamamının 21/f pazarlık usulü yöntemle yapılması ve aynı firmaya verilmesidir” dedi. Firmanın aldığı ihalelerin türlerine dikkat çeken Bayındır, “Bir firma düşünün; Araç kiralama işinden, organizasyon hizmetlerine kadar, bahçe malzemesi alımından, ders kitaplarının paketlenmesi işine kadar çeşitli kollarda hizmet versin. Büyükşehir Belediyesi’nden sadece 2022 yılında 2 milyon 975 bin liralık ihale alsın. Bu ihalelerin tamamı pazarlık usulü olsun. (21/f) 6 ihalenin 5’inde de tek teklif veren firma olsun” dedi.

“SAHİLDE ÖZEL İMTİYAZLAR”

Firmanın 2013’ten bu yana Büyükşehir’den toplam 11 milyon 510 bin liralık ihale alındığını belirten Bayındır, “Son 12 yıl içinde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocaeli’nin çeşitli kamu kurumlarından toplamda 16 milyon TL’nin üzerinde ihale alsın. Büyükşehir’deki birçok iştirak şirket kendisine ihale vermek için adeta sıraya girsin. (Antik Kapı, Belde A.Ş., Ulaşımpark, Kent Konut, Sekapark A.Ş. vb.) Eski AKP Derince İlçe Yöneticisi Rıza Murtazaoğlu’nun 2008’de kurduğu Murtazaoğlu Gıda isimli firma, farklı meslek dallarına ait birçok ihaleyi sanıyorum üstün yetenekleriyle almayı başarmış. Bununla kalınmayıp Harikalar Sahili’ndeki kafelerden biri de kendisine verilmiş. Sahilde sadece ona canlı müzik yapma hakkı tanınmış” dedi.

“SIFIR ATIK BELGESELİNİ DE ÇEKMİŞ”

Sıfır Atık Festivali’nin belgesel filmini de ilgili firmanın çektiğini ifade eden Bayındır, “Algı yaratmak için kamunun parasını har vurup harman savuran Büyükşehir, bunu yaparken belli ki yandaş firmaların cebini doldurmayı da ihmal etmemiş. Buradan bütün vatandaşlarımıza duyuralım; bu kentte sizin vergilerinizle oluşturulan belediye bütçesinden parti yandaşlarına peşkeş çekilen bütün ihalelerin peşine düşeceğiz. Yandaşlarını zenginleştiren AKP’lilere en önemli ders çok yakında, ilk genel seçimlerde gelecek” şeklinde konuştu.