RS Otomotiv Grubu dünyaya açılmaya başladı  

Geçtiğimiz günlerde şirket, Filistin, Hindistan, Bahreyn, Irak ve İsveç ülkelerinden işbirliği geliştirmek üzere gelen ziyaretçilerini ağırladı. İlk görüşmelerin tamamlandığını ve prensip anlaşmalarının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Pandemi sonrası ortaya çıkan küresel enflasyon, çip ve ham madde krizleri, tedarik zinciri sıkıntıları satış sonrası hizmetlerde ve sigortacılıkta küresel çapta yeni çözüm ihtiyacı doğurdu.
YURT DIŞI YATIRIMCISI
Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz onarım teknikleri ve birçok yenilikçi satış sonrası hizmetimiz yurtdışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, birçok dünya ülkesinde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.