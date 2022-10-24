24 Eki 2022 - 15:25- Ekonomi G: 24 Eki 2022 - 15:26

RS Otomotiv Grubu dünyaya açılmaya başladı  

Kısa bir süre önce Met Teknik markasını da bünyesine katan RS Otomotiv Grubu, araç hasar onarımında kazandığı bilgi birikimi ve tecrübeyi globale taşımaya başladı.

RS Otomotiv Grubu dünyaya açılmaya başladı   mask

Geçtiğimiz günlerde şirket, Filistin, Hindistan, Bahreyn, Irak ve İsveç ülkelerinden işbirliği geliştirmek üzere gelen ziyaretçilerini ağırladı. İlk görüşmelerin tamamlandığını ve prensip anlaşmalarının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Pandemi sonrası ortaya çıkan küresel enflasyon, çip ve ham madde krizleri, tedarik zinciri sıkıntıları satış sonrası hizmetlerde ve sigortacılıkta küresel çapta yeni çözüm ihtiyacı doğurdu.

YURT DIŞI YATIRIMCISI

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz onarım teknikleri ve birçok yenilikçi satış sonrası hizmetimiz yurtdışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, birçok dünya ülkesinde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

24 Eki 2022 - 15:25 - Ekonomi

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