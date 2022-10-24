24 Eki 2022 - 15:25- Ekonomi G: 24 Eki 2022 - 15:26

Yabancı çalışanlar için düzenleme geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hangi yabancıların çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışabileceğini belirledi. Sporcular, yabancı çiftçiler, ara...
Yabancı çalışanlar için düzenleme geldi mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hangi yabancıların çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışabileceğini belirledi. Sporcular, yabancı çiftçiler, araştırmacılar muafiyetten yararlanacak. Yabancıların Türkiye’de çalışmasını kolaylaştırmak için çalışma izni almadan istihdam düzenlemesi yürürlüğe girdi. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar altı aya kadar, yabancı sporcular sözleşme bitimine kadar, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına araştırma yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla gelen yabancılar eğitim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla iki yıla kadar muafiyetten yararlanacak. (Milliyet)
# türkiye, eğitim, kamu

24 Eki 2022 - 15:25 - Ekonomi

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