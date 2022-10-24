24 Eki 2022 - 15:26- Ekonomi G: 24 Eki 2022 - 15:27

Albaraka Türk Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korudu  

Sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Albaraka Türk, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korumayı devam etti. 2019 yılından bu yana endeksteki tek katılım bankası olma unvanına da sahip olan Albaraka Türk, bu alanda da öncü olmak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Albaraka Türk Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korudu   mask

Türkiye’nin ilk Katılım Bankası Albaraka Türk, gösterdiği gelişimin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. 2021 yılında karbon ayak izini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaltan banka, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini de korumaya devam etti. Sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Malek K. Temsah, “Albaraka Türk olarak sürdürülebilirlik konusuna oldukça önem veriyoruz.

GELECEK NESİLLER

Öyle ki artık bu konu kendimize belirlediğimiz bir hedeften ziyade rutin faaliyetlerimizin ve hayatımızın bir parçası haline geldi. Sürdürülebilirlik çalışmalarına gösterdiğimiz özen ve şeffaflıkla birlikte, bu yaklaşımımızı tüm paydaşlarımıza yansıtmayı ve onları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca çalışmalarımızın neticesinde Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi koruduğumuz için de mutluyuz.” dedi.
# türkiye

24 Eki 2022 - 15:26 - Ekonomi

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