Nejla Ekinci istifa nedenini açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Kandıra İlçe Yöneticisi Nejla Ekinci Kuru istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından sabah saatlerinde duyuran Ekinci ilçe yöneticiliğinin yanı sıra partisinden de istifa ettiğini ifade etmişti. Ekinci istifa nedenini akşam saatlerinde açıkladı. 2 gün başından geçen bir olayı aktaran Ekinci, “Bana bu rezilliği yaşatan bir yönetimden istifa etmemden daha doğal ne olabilir” ifadelerini kullandı.

BURSA YOLCULUĞU

Ekinci yaptığı açıklamada, “Merhaba arkadaşlar istifa kararını herkes kendince yorumluyor tüm bu farklı düşünceleri değiştirmek için neden istifa kararını aldığımı artık açıklamak istiyorum. 22 Ekimde ilçe başkanımız Sayın Gülay İyisabuncular hanımefendinin oğlunun nikah törenine katılım sağlamak için başta geçmiş dönem ilçe başkanımız ilçe sekreterimiz meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla kiraladıkları bir araçla Bursa'ya gittik nikaha katıldık biraz Bursa'da vakit geçirip yola çıktık yolda da mola verildi şoför bey tarafından bu esnada kızım beni arayarak işten çıktığını araba müsaitse gelip gelmeyeceğini sordu.

“BIRAKIP GİTTİLER”

Bende arabada boşluk var yolumuzun üstü alırız dedim sonuçta parasını ödediğim bir araçtı. buluşma yerine geldiğimizde kızım otobüste olduğunu arasta park mevkiinde gelmekte olduğunu bildirdi. Bu arada kiralanan aracın şoförü en servise gideceğini ve bekleyemeyeceğini belirtti. Ve ben kızımı yolda beklerken haber bile vermeden içindeki partili arkadaşlarımla hareket ediyor ve beni kızımla saat dokuz çeyrekte Yahya Kaptan da bırakıp gidiyorlar.

“GECE İKİ BUÇUKTA EVİMİZE GELDİK”

Bu arada kızım otogardan arabaya yetişmek için koşarken kendisi astım ve panik atak hastası bu iki hastalık birbirini tetikliyor ve rahatsızlanıyor. Yine de kendimizi taksiyle otobüs durağına götürüp kandıra otobüsüne bindik araba çok kalabalık ve havasız olduğundan kızım daha kötü oldu ve ben kayıplarda inip Kandıra'dan damadımı çağırdım bizi gelip alması için sağ olsun damadım geldi ve direk hastaneye gidip kızıma hava ve serum takviyesi ile biraz kendine geldi ve gece iki buçukta evimize geldik.

“TEK KİŞİ BİLE ARAYIP NE YAPTIĞIMIZI MERAK ETMEDİ”

Bu esnada bir tek kişi bile arayıp ne yaptığımızı merak etmedi. Şimdi size soruyorum ben değil de o arabadaki kişilerden birinin eşi kızı veya bir hanim arkadaşı olsaydı o arabanın tekeri dönüp hareket eder miydi cevabı ben vereyim etmezdi. Bana bu rezilliği yaşatan bir yönetimden istifa etmemden daha doğal ne olabilir. O gece benim yanımda param olmayabilirdi, o gece kızıma bir şey olsaydı ne olacaktı. Yola beraber çıkıp yarı yolda insan bırakan zihniyetle beraber çalışamayacağım için istifa kararı aldım ve hiçte pişman değilim. Lütfen kimse bilip bilmeden saçma sapan yorum yapmasın üye olurken kimseye sormadım istifa ederken de sorma gereği duymadım” dedi.