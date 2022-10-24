Öğretmenler işi bırakacak!

Eğitim emekçilerinin örgütlü olduğu 14 sendika, 14 Ekim'de Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde bir araya gelerek taleplerini sıraladı, bu taleplere ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Ortak imzalı kararda acil talep olarak 19 Kasım 2022'de yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi yer aldı. Konuyla ilgili Kocaeli Eğitim Sen Kocaeli Şube Temsilcisi Suphi Yıldırım Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu.
“MAAŞLARIMIZ AÇLIK SINIRINDA”
Öğretmenlerin ayrıştırılmadan eşit ücrete tabi tutulmasını talep ettiklerinin altını çizen Kocaeli Eğitim Sen Şube Temsilcisi Suphi Yıldırım, “Öğretmenlik meslek kanunun öğretmenlerin lehine çıkarılmasını istiyoruz. Öğretmenlerin arasında kariyer basamakları olmayan bir öğretmenlik meslek kanunu istiyoruz. Öğretmenlerin şuanda sözleşmeli, ücretli öğretmen olarak kariyerlerini ayırdılar. Eşit işe eşit ücret ilkesini hiçe sayan bir öğretmenlik kanunu istemiyoruz. Bir ücret verilecekse herkese eşit ücret verilsin istiyoruz. Ayrıca da yoksulluk sınırının üzerinde maaş istiyoruz. Şuanda maaşlarımız açlık sınırına yaklaştı. Türkiye’de 13 sendika bir araya gelerek eylem programı oluşturuldu” dedi.
“SÜRECİ BEKLİYORUZ”
Maaş promosyonlarıyla ilgili de çalışama içerisinde olduklarını belirten Yıldırım, “Diğer sendikalarla birlikte hem bankalara dilekçe verdik, hem de İl Milli Eğitim Müdürüyle görüşmeler yaptık. İl Milli Eğitim Müdürümüz de bankaların genel müdürlerine yazı yazacaklarını söyledi. Şuanda da süreci bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bıyıklı Işsiz - sen bıyık ne iş yapıyorsunda para istiyorsun işiniz öğretmenleri korumakda değil nasıl ülkede anarşi çıkarırızın fincancının versiyonluğunu yapmak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.