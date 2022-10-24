Kocaeli Kadın FK’dan çok iyi başlangıç “4-0”

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sezonun ilk maçında Ordu Ünyegücü Futbol Kulübü ile karşılaştı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelede maç boyunca rahat bir oyun ortaya koyan yeşil siyahlılar mücadeleyi 4-0 kazandı ve sezona iyi bir giriş yaptı. Kocaeli Kadın FK adına gollerin 3’ünü, Aleyna Ata atarken oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Takımın diğer golü ise tecrübeli isim Merve Şıkkibar’dan geldi.

ŞIRNAK DEPLASMANINA GİDİYORLAR

Kadrosunda 2006-2007 doğumlu futbolcuları barındıran ve neredeyse tüm sporcularını alt yapısından yetiştiren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ikinci maçında Şırnak Nuh Spor Kulübü ile karşılaşacak. 29 Ekim Cumartesi günü Şırnak Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 12.00’de başlayacak. Bu maça otobüsle gidecek olan kızlarımız perşembe günü yola çıkacak. Öte yandan ilk haftanın diğer maçlarında Pendik Çamlık sahasında Sakarya Kadın Futbol Kulübü’nü 14-0, Bağcılar Evren deplasmanda Kayserispor’u 1-0, Gaziantep Asya, Hatay Birfen’i 8-0’lık skorla mağlup ederken, İlkadım ile Nuhspor 1-1 berabere kaldı.