24 Eki 2022 - 15:56- Gündem G: 24 Eki 2022 - 15:57

Başkan Aygün, çevre çalışmaları konusunda çocukları bilgilendirdi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eko-Okul projesi dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek çevre konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu.
Başkan Aygün, çevre çalışmaları konusunda çocukları bilgilendirdi mask
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Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla oluşturulan Eko-Okul programını uygulayan Derince Gül Bahçesi Anaokulu öğrencileri, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada minik öğrencilerin yanı sıra okul yöneticiler, ve öğretmenler bulundu. Öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandıran Eko-Okul projesinin detaylarının konuşulduğu buluşmada Başkan Aygün, öğrencilere çevre konusunda yaptıkları çalışmaları aktardı. Derince Belediyesi olarak Sıfır Atık projesini önemsediklerini ve bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, ayrıca inşa ettikleri Gençlik ve Spor Merkezleri projeleriyle daima çocukların ve gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

# çevre, Atık, Okul

24 Eki 2022 - 15:56 İHA Kocaeli- Gündem

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