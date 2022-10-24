Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla oluşturulan Eko-Okul programını uygulayan Derince Gül Bahçesi Anaokulu öğrencileri, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada minik öğrencilerin yanı sıra okul yöneticiler, ve öğretmenler bulundu. Öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandıran Eko-Okul projesinin detaylarının konuşulduğu buluşmada Başkan Aygün, öğrencilere çevre konusunda yaptıkları çalışmaları aktardı. Derince Belediyesi olarak Sıfır Atık projesini önemsediklerini ve bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, ayrıca inşa ettikleri Gençlik ve Spor Merkezleri projeleriyle daima çocukların ve gençlerin yanında olduklarını ifade etti.
24 Eki 2022 - 15:56- Gündem Güncelleme: 24 Eki 2022 - 15:57
Başkan Aygün, çevre çalışmaları konusunda çocukları bilgilendirdi
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eko-Okul projesi dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek çevre konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.