24 Eki 2022 - 15:57- Eğitim G: 24 Eki 2022 - 15:58

Babalar bu eğitimle daha bilinçli olacak

İzmit Belediyesi, babaların çocuklarının gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla 3 ay boyunca eğitim verecek.
Babalar bu eğitimle daha bilinçli olacak mask
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İzmit Belediyesi, babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmasını, bu bilgilerini hayata geçirmesini, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini güçlendirmesini sağlayan Baba Destek Programının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Anne Çocuk Eğitim Vakıf (AÇEV) işbirliği ile Baba Destek Programının tanıtım toplantısı Çınar Çocuk Evi’nde 60 babanın katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım toplantısında 3 ay boyunca devam edecek eğitim süreciyle ilgili bilgiler verildi.
# Kadın, eğitim, İzmit belediyesi

24 Eki 2022 - 15:57 İHA Kocaeli- Eğitim

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