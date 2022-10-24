İzmitli Periler, Antalya Güneşini mağlup etti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 6. hafta mücadelesinde Antalya Güneşi’ne konuk oldu. Maçın ilk çeyreğinde ele geçirdiği üstünlüğü sonuna kadar koruyan İzmitli Periler, maçı 82-66 kazandı. Ligde oynadığı 6’ncı maçında 5’inci galibiyetini alan İzmit Belediyespor, zirve takibini sürdürdü. İzmit Belediyespor’da Betül Pehlivan 22 sayı ile maçın skorer ismi olurken Kym Danae Royster 16, Deniz Aygül ve Ezgi Manlacı da 14’er sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Ligde yoluna emin adımlarla devam eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 7. Hafta mücadelesinde 29 Ekim Cumartesi günü HDI Sigorta Yalova VIP’yi ağırlayacak.