İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 6. hafta mücadelesinde Antalya Güneşi’ne konuk oldu. Maçın ilk çeyreğinde ele geçirdiği üstünlüğü sonuna kadar koruyan İzmitli Periler, maçı 82-66 kazandı. Ligde oynadığı 6’ncı maçında 5’inci galibiyetini alan İzmit Belediyespor, zirve takibini sürdürdü. İzmit Belediyespor’da Betül Pehlivan 22 sayı ile maçın skorer ismi olurken Kym Danae Royster 16, Deniz Aygül ve Ezgi Manlacı da 14’er sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Ligde yoluna emin adımlarla devam eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 7. Hafta mücadelesinde 29 Ekim Cumartesi günü HDI Sigorta Yalova VIP’yi ağırlayacak.
24 Eki 2022 - 15:57- Spor Güncelleme: 24 Eki 2022 - 15:58
İzmitli Periler, Antalya Güneşini mağlup etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Antalya Güneşi’ni 82-66 mağlup etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.