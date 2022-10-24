24 Eki 2022 - 15:59- Asayiş G: 24 Eki 2022 - 17:55

Körfez'de büyük yangın! Alev alev yanıyor

Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan kükürt deposunda başlayan yangın, Durulsan’a sıçradı. Alanda patlamalar yaşanırken, yangında üç kişi yaralandı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı
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Körfez’de saat 16.00 civarında çıkan yangın, büyük panik yarattı. Yangın Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan kükürt deposunda başladı. Kısa sürede yayılan yangın, hemen yanındaki Recep Durul’un sahibi olduğu Durulsan’a sıçradı. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi

GÖKYÜZÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Alevler 20 metreye kadar yükselirken dumanlar gökyüzünü kapladı.  Yangında Durulsan’ın çatısında bulunan üç kişi yaralandı. Yangını duyan Durulsan’ın sahibi ve aynı zamanda Kocaelispor Başkanvekili Recep Durul, yangın mahalline gitti. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.
# polis, Yangın, itfaiye, Kocaelispor, Olay, sağlık

24 Eki 2022 - 15:59 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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M.yeşilalan @hot.mail - HİÇ EVLER TEHLİKEDE DEMEYİN ...SANAYİ VE FABRİKALARI YAŞAM ALANLARIMIZA SOKANLAR VE MÜSAADE EDENLER UTANSIN.CAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 17:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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