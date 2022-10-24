Körfez'de büyük yangın! Alev alev yanıyor

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Körfez’de saat 16.00 civarında çıkan yangın, büyük panik yarattı. Yangın Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan kükürt deposunda başladı. Kısa sürede yayılan yangın, hemen yanındaki Recep Durul’un sahibi olduğu Durulsan’a sıçradı. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi

GÖKYÜZÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Alevler 20 metreye kadar yükselirken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangında Durulsan’ın çatısında bulunan üç kişi yaralandı. Yangını duyan Durulsan’ın sahibi ve aynı zamanda Kocaelispor Başkanvekili Recep Durul, yangın mahalline gitti. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.