24 Eki 2022 - 17:03- Gündem G: 24 Eki 2022 - 17:05

İzmit Belediyesinden Turgut Mahallesi’ne bir yeni merdiven daha

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi’nde gerçekleştirdiği merdiven yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

İzmit Belediyesinden Turgut Mahallesi’ne bir yeni merdiven daha mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlara güvenli alanlar sağlıyor. Ekipler Turgut Mahallesi’ne konforlu alanlar sunmak adına çalışmalarına devam ederken son olarak İsmail Kolaylı ile Helvacı Sokak arasında bulunan merdivende yenileme çalışması başlattı. 

KULLANIŞLI VE GÜVENLİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İsmail Kolaylı ile Helvacı Sokak no:22 arasında 20 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde merdiven yenileme çalışmasına bugün başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan yenileme çalışmasıyla ekipler bölge halkına daha kullanışlı ve güvenli bir alan sunacak.
# İzmit belediyesi

24 Eki 2022 - 17:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.121.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası’nda 16 bin haneye Türk bayrağı dağıtıldı mask
Dilovası’nda 16 bin haneye Türk bayrağı dağıtıldı
Başkan Aygün, çevre çalışmaları konusunda çocukları bilgilendirdi mask
Başkan Aygün, çevre çalışmaları konusunda çocukları bilgilendirdi
Öğretmenler işi bırakacak! mask
Öğretmenler işi bırakacak!
Nejla Ekinci istifa nedenini açıkladı! mask
Nejla Ekinci istifa nedenini açıkladı!
Gölcük Giresunlular’dan ‘Yayladan Dönüş’e davet var   mask
Gölcük Giresunlular’dan ‘Yayladan Dönüş’e davet var  
Yüzbaşılar Köprülü kavşağı yan yollarında çizgiler çekildi mask
Yüzbaşılar Köprülü kavşağı yan yollarında çizgiler çekildi
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL