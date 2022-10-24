İzmit Belediyesinden Turgut Mahallesi’ne bir yeni merdiven daha

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlara güvenli alanlar sağlıyor. Ekipler Turgut Mahallesi’ne konforlu alanlar sunmak adına çalışmalarına devam ederken son olarak İsmail Kolaylı ile Helvacı Sokak arasında bulunan merdivende yenileme çalışması başlattı.
KULLANIŞLI VE GÜVENLİ
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İsmail Kolaylı ile Helvacı Sokak no:22 arasında 20 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde merdiven yenileme çalışmasına bugün başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan yenileme çalışmasıyla ekipler bölge halkına daha kullanışlı ve güvenli bir alan sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.