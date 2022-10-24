Tankerde 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kartepe’de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde seyir halindeki bir tanker durduruldu. Tankerde yapılan aramada 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.