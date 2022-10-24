24 Eki 2022 - 18:02- Asayiş G: 24 Eki 2022 - 18:03

Tankerde 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Tankerde 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, Kartepe’de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde seyir halindeki bir tanker durduruldu. Tankerde yapılan aramada 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
# polis, Kartepe, Araç

24 Eki 2022 - 18:02 İHA Kocaeli- Asayiş

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