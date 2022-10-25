Cumhuriyet Koşusu için geri sayım başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu organize edilen “Cumhuriyet Koşusu” 29 Ekim Cumartesi günü koşulacak. Katılımcılar kayıtlarını Büyükşehir’in resmi internet sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinden elektronik olarak yapabilecek.

3 KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Sekapark Uçurtma Tepesi önünden başlayacak olan koşu 3 kategoride gerçekleştirilecek. 1 kilometrelik çocuk maratonu, 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olarak gerçekleştirilecek etkinlikte dereceye girenlere ödüller verilecek. Göğüs numaraları 28 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak.

KAYITLAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

18 yaş üstü katılımcılar kayıtlarını elektronik olarak, 18 yaş altı katılımcılar ise, yine ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen Veli muvafakatnamesini doldurarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek.

ZAMANLAMA ÇİPİ KULLANILACAK

10 kilometre koşusuna katılacak sporculara göğüs numaralarının yanında bir adet zamanlama çipi verilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak. Zamanlama çipi sadece 10 kilometre koşusuna katılan sporculara verilecek. Kayıt numarası, göğüs numarası ve zamanlama çipinin aynı olması ve koşucu tarafından kontrol edilerek teslim alınması gerekiyor.

HERKES KATILABİLİYOR

Çocuk genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşın koşabileceği Cumhuriyet Koşusu’ndaki amaç; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengârenk görünümüyle büyüleyen Sekapark’ta, spor aracılığıyla halkı buluşturarak, sosyalleşmeye katkı sunmak. 3 km’lik koşuya il dışından kayıt alınmazken, diğer tüm kategorilere il dışından katılım sağlanabilecek. Yarışlara, 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve halk katılabilecek.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

“Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” 10 km Koşusu ve 3 km Halk Koşusu birbirinden bağımsız koşular olacak ve bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirmeleri ayrı ayrı hesaplanacak. Bu bağlamda tüm kategorilerde ilk 10’a giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3 dereceye giren koşuculara ise derecesine göre; 1.l’ik, 2.’lik ve 3.’lük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtleriyle çıkmaları gerekiyor. 10 km koşusunda birinci gelene (bayan-erkek) 12 bin TL, 3 km Halk koşusunda birinci olanlara ise (bayan-erkek) 3 bin TL ödül verilecek. Tüm kategoriler 5’er dakika ara ile koşuya başlarken 10 kilometrelik koşu saat 12.05’te başlayacak. Ödül seremonisi ise saat 13.00’de gerçekleştirilecek.

BU KURALLAR GEÇERLİ

Yarışmalar, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak. Yarışma; kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak ve yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca koşulara katılımda mesuliyet katılımcılara ait olacak. Bu kapsamda katılımcılar ilgili taahhütnameyi doldurması gerekecek.

HALK KOŞUSUNA SADECE KOCAELİLİLER KATILABİLECEK

Yarışmalara hem bayan hem de erkek koşucular katılabilecek. Yarışmaların süresi 2 saat olacak ve bu süreyi aşan koşucuların dereceleri değerlendirmeye alınmayacak. 3 kilometrelik halk koşusuna Kocaeli sınırlarında ikamet eden kişiler katılabilecek. Kocaeli dışından katılarak dereceye giren kişiler diskalifiye edilecek.

YARIŞ PARKURLARI

1 kilometrelik Çocuk maratonu ile 3 kilometrelik halk koşusu Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alacak. Koşucular Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkuru takip edecek. 10 kilometrelik koşuda ise Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alacak olan koşucular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden geçerek Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri önünden dönecek ve aynı şekilde güzergahı takip edecek.