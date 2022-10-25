Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Yılın ikinci ve son güneş tutulması 25 Ekim günü gerçekleşecek. Güneş tutulması, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çoğu Avrupa ülkesinden, kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya’nın bazı bölgelerinde görülecek. Güneş tutulması, 2022'nin son güneş tutulması ancak genel olarak son tutulma olmayacak. 8 Kasım'da ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve kuzey ve doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden görülebilecek bir tam ay tutulmasında Dünya'nın gölgesinden geçecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Bu yıl ilk güneş tutulması 22 Nisan günü yaşanmıştı. Gökyüzü, 25 Ekim günü yılın son güneş tutulmasına sahne olacak.

TUBİTAK verilerine göre Türkiye’de Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana gelecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülmüş olacak.

Bazı illerimize göre 25 Ekim 2022 Güneş tutulması için saatler ve örtülme oranları şu şekilde olacak;

Adana; Tutulma başlangıcı saat 12:48’de olacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14:03’te meydana gelecek.

Ankara; Tutulma başlangıcı saat 12:40’da olacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13:55’te meydana gelecek.

İzmir; Tutulma başlangıcı saat 12:37’de olacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13:49’da meydana gelecek.

İstanbul; Tutulma başlangıcı saat 12:34’de olacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13:47’de meydana gelecek.

Maksimum örtülme oranının en yüksek gözlenebileceği şehirler yüzde 52 ile Erzurum ve Hakkari olacak. Saat 14:07 ve 14:15 saatlerinde gözlemlenebilecek.

25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek. Rusya'dan güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşüyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR GÜNEŞ TUTULMASI AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür, güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair önemli açıklama yaptı…

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Görür, şu ifadelerini kullandı:

*Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu.

*Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir.

*Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur.

*Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz.

*Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle.