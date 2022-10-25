Tuğçe’den özür dilediler

Kocaelispor ile Adıyamanspor arasında oynanan maçta yaşanan kaos nedeni ile taraftarlar stada geç girmiş ve izdihamdan dolayı 11 yaşındaki Tuğçe’nin kolu yaralanmıştı. Baba Yasin Karabulut ise yaşananlara isyan ederek tepki göstermişti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun gün içinde Yasin Karabulut’a ulaştı ve kendilerinden özür dileyerek Vanspor ile oynanacak olan iç saha maçında esnaf Yasin Karabulut ile Karamürsel Atatürk Ortaokulu öğrencisi Tuğçe’yi protokole davet etti. Bir aksilik olmazsa Stada girmek isterken kolu ezilen Tuğçe ile babası Yasin Karabulut, Vanspor maçını protokolden izleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K.s - Liyakatsizlik olunca sonuç bu iş bilmezler olduğu sürece çoooook Tuğçeler ezilir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.