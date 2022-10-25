Tuğçe’den özür dilediler

Kocaelispor ile Adıyamanspor arasında oynanan maçta yaşanan kaos nedeni ile taraftarlar stada geç girmiş ve izdihamdan dolayı 11 yaşındaki Tuğçe’nin kolu yaralanmıştı. Baba Yasin Karabulut ise yaşananlara isyan ederek tepki göstermişti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun gün içinde Yasin Karabulut’a ulaştı ve kendilerinden özür dileyerek Vanspor ile oynanacak olan iç saha maçında esnaf Yasin Karabulut ile Karamürsel Atatürk Ortaokulu öğrencisi Tuğçe’yi protokole davet etti. Bir aksilik olmazsa Stada girmek isterken kolu ezilen Tuğçe ile babası Yasin Karabulut, Vanspor maçını protokolden izleyecek.