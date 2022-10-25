25 Eki 2022 - 09:58- Spor G: 25 Eki 2022 - 10:00

Bartın pankartı açıldı
Bartın pankartı açıldı mask

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bu elim olay tüm yurdu hüzne sevk ederken Hodri Meydan, Kocaeli Stadı’nda oynanan Adıyaman Futbol Kulübü maçı öncesi açtığı pankartla yaşamını yitiren madencilerimizin ailelerine manevi destek verdi, vefat edenlere rahmet diledi.
# Olay, Futbol

25 Eki 2022 - 09:58 - Spor

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