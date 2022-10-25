Darıca Gençlerbirliği’ni son dakikalar yakıyor!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nde kriz ve yokluklarla mücadele edilmesine rağmen futbolcu grubu sahaya çok ciddi karakter koyuyor. Sarı yeşilliler son maçında Elazığ Karakoçan karşısında mücadele 2-1 önde götürürken 90+7. dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmanda çok kritik 2 puan bıraktı.
OLACAK İŞ DEĞİL
7 maç sonunda galibiyeti bulunmayan, 4 beraberlik elde eden ekibimiz skor anlamında da çok talihsiz bir sezon geçiriyor. Bayrampaşa maçında Yusuf Akdemir’in, Iğdır maçında da Batuhan’ın 90+1’deki gollerine engel olamayan ekibimiz bu 2 maçı da uzatmalarda yediği gollerle 1-0 kaybetti. Zorlu Ofspor ve Ordu 1967 deplasmanlarından puanla dönen ekip sahasında çok yorgun çıktığı Turgutlu’yu elinden kaçırdı. Ordu maçında 90+3. dakikada penaltı kaçırdı.
KAHRAMANMARAŞ İLE 6 PUANLIK MAÇ
Kulübün satış süreci bir yandan devam ederken, Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü, bir dönem Kocaelispor’da yardımcı antrenörlük yapan Nazım Gülay futbolcularını saha içinde tutmak için ekibi ile birlikte fazla mesai yapıyor. Çarşamba gününü çift antrenman yaparak geçecek olan Darıca Gençlerbirliği pazar günü kendisi gibi ateş hattında yer alan Kahramanmaraş’ı konuk edecek. Sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Darıca’da hedef 6 puanlık maçı kazanıp nefes almak.
3. LİG 2. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av
P
1
Karaman
8
7
1
0
18
3
15
22
2
Kestelspor
8
5
3
0
14
5
9
18
3
Eynesil Bel.
8
4
3
1
8
5
3
15
4
Iğdır FK
7
4
2
1
12
4
8
14
5
Ayvalıkgücü
7
4
2
1
12
7
5
14
6
Kuşadası
7
4
2
1
10
9
1
14
7
Turgutlu
7
4
1
2
12
10
2
13
8
Orduspor
7
3
1
3
7
9
-2
10
9
Bulvarspor
8
2
2
4
10
11
-1
8
10
Bayrampaşa
8
2
2
4
5
11
-6
8
11
Ergene Velimeşe
7
2
1
4
8
11
-3
7
12
Gümüşhane
8
1
4
3
6
9
-3
7
13
Büyük Anadolu
7
2
0
5
9
11
-2
6
14
Ofspor
8
1
2
5
7
12
-5
5
15
Elazığ Karakoçan
8
1
2
5
8
18
-10
5
16
Kahramanmaraş
8
0
4
4
3
8
-5
4
17
Darıca GB.
8
0
4
4
6
12
-6
4
9. HAFTA PROGRAMI – 30 EKİM PAZAR
Bayrampaşa
14 00
Büyük Anadolu
Darıca GB.
14 00
Kahramanmaraş
Gümüşhane
14 00
Kuşadasıspor
Iğdır FK
14 00
Eynesil Belediye
Karaman FK
14 00
Ayvalıkgücü
Ofspor
14 00
Ergene Velimeşe
Turgutluspor
14 00
Kestelspor
Orduspor
19 00
Bulvarspor
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BU SEZONKİ MAÇLARI
Bayrampaşa
1 : 0
Darıca GB.
Darıca GB.
2 : 6
Karaman FK
Ofspor
0 : 0
Darıca GB.
Darıca GB.
0 : 1
Iğdır FK
Orduspor 1967
1 : 1
Darıca GB.
Darıca G. Birliği
1 : 1
Turgutluspor
Elazığ Karakoçan
2 : 2
Darıca GB.
Not: Bayrampaşa, Iğdır maçlarında 90+1’de gol yedi ve iki maçı da 1-0 kaybetti. Elazığ Karakoçan maçında 90+7’de kendi kalesine attığı golle maçı 2-2 bitirdi. 1-1 biten Ordu maçının 90+3. dakikasında penaltı kaçırdı. Karaman maçında 3-0 gerideyken skoru 3-2’ye getirdiler ancak son 15 dakikadaki gollere engel olamadılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.