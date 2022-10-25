Darıca Gençlerbirliği’ni son dakikalar yakıyor!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nde kriz ve yokluklarla mücadele edilmesine rağmen futbolcu grubu sahaya çok ciddi karakter koyuyor. Sarı yeşilliler son maçında Elazığ Karakoçan karşısında mücadele 2-1 önde götürürken 90+7. dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmanda çok kritik 2 puan bıraktı.

OLACAK İŞ DEĞİL

7 maç sonunda galibiyeti bulunmayan, 4 beraberlik elde eden ekibimiz skor anlamında da çok talihsiz bir sezon geçiriyor. Bayrampaşa maçında Yusuf Akdemir’in, Iğdır maçında da Batuhan’ın 90+1’deki gollerine engel olamayan ekibimiz bu 2 maçı da uzatmalarda yediği gollerle 1-0 kaybetti. Zorlu Ofspor ve Ordu 1967 deplasmanlarından puanla dönen ekip sahasında çok yorgun çıktığı Turgutlu’yu elinden kaçırdı. Ordu maçında 90+3. dakikada penaltı kaçırdı.

KAHRAMANMARAŞ İLE 6 PUANLIK MAÇ

Kulübün satış süreci bir yandan devam ederken, Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü, bir dönem Kocaelispor’da yardımcı antrenörlük yapan Nazım Gülay futbolcularını saha içinde tutmak için ekibi ile birlikte fazla mesai yapıyor. Çarşamba gününü çift antrenman yaparak geçecek olan Darıca Gençlerbirliği pazar günü kendisi gibi ateş hattında yer alan Kahramanmaraş’ı konuk edecek. Sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Darıca’da hedef 6 puanlık maçı kazanıp nefes almak.

3. LİG 2. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av

P

1

Karaman

8

7

1

0

18

3

15

22

2

Kestelspor

8

5

3

0

14

5

9

18

3

Eynesil Bel.

8

4

3

1

8

5

3

15

4

Iğdır FK

7

4

2

1

12

4

8

14

5

Ayvalıkgücü

7

4

2

1

12

7

5

14

6

Kuşadası

7

4

2

1

10

9

1

14

7

Turgutlu

7

4

1

2

12

10

2

13

8

Orduspor

7

3

1

3

7

9

-2

10

9

Bulvarspor

8

2

2

4

10

11

-1

8

10

Bayrampaşa

8

2

2

4

5

11

-6

8

11

Ergene Velimeşe

7

2

1

4

8

11

-3

7

12

Gümüşhane

8

1

4

3

6

9

-3

7

13

Büyük Anadolu

7

2

0

5

9

11

-2

6

14

Ofspor

8

1

2

5

7

12

-5

5

15

Elazığ Karakoçan

8

1

2

5

8

18

-10

5

16

Kahramanmaraş

8

0

4

4

3

8

-5

4

17

Darıca GB.

8

0

4

4

6

12

-6

4



9. HAFTA PROGRAMI – 30 EKİM PAZAR

Bayrampaşa

14 00

Büyük Anadolu

Darıca GB.

14 00

Kahramanmaraş

Gümüşhane

14 00

Kuşadasıspor

Iğdır FK

14 00

Eynesil Belediye

Karaman FK

14 00

Ayvalıkgücü

Ofspor

14 00

Ergene Velimeşe

Turgutluspor

14 00

Kestelspor

Orduspor

19 00

Bulvarspor

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BU SEZONKİ MAÇLARI

Bayrampaşa

1 : 0

Darıca GB.



Darıca GB.

2 : 6

Karaman FK



Ofspor

0 : 0

Darıca GB.



Darıca GB.

0 : 1

Iğdır FK



Orduspor 1967

1 : 1

Darıca GB.



Darıca G. Birliği

1 : 1

Turgutluspor



Elazığ Karakoçan

2 : 2

Darıca GB.





Not: Bayrampaşa, Iğdır maçlarında 90+1’de gol yedi ve iki maçı da 1-0 kaybetti. Elazığ Karakoçan maçında 90+7’de kendi kalesine attığı golle maçı 2-2 bitirdi. 1-1 biten Ordu maçının 90+3. dakikasında penaltı kaçırdı. Karaman maçında 3-0 gerideyken skoru 3-2’ye getirdiler ancak son 15 dakikadaki gollere engel olamadılar.

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