25 Eki 2022 - 10:00- Gündem G: 25 Eki 2022 - 10:02

KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’i paylaşan Kurt: Söz verdik, yaptık

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı sosyal konut projesi KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, yeni nesil sosyal konut projelerine örnek gösterilmeye devam ediyor 
KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’i paylaşan Kurt: Söz verdik, yaptık mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve İBB iştiraki KİPTAŞ iş birliğiyle 28 Aralık 2020’de temeli atılan ve 148 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, geçtiğimiz aylarda sahiplerine teslim edilmişti. Nitelikli, modern ve ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlanan KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, yapıldığı bölgeye ve kente ayrı değer kazandırdı. 


“GÜÇLÜ TEMELLERE SAHİP YENİ NESİL KONUTLAR”

Bu projenin paydaşlarından İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla başarıyla hayata geçirilen KİPTAŞ İzmit Çınar Evler projesini bir kez daha örnek gösterdi. Kurt paylaşımında, “Deprem bölgesi olan İzmit’te yer alan Çınar Evler projemizde, güçlü temellere sahip yeni nesil konutlar inşa ettik. Proje aşamasında vatandaşlarımıza ne vaat ettiysek, uygulama aşamasında birebir gerçekleştirdik. KİPTAŞ’ta estetik, nitelik ve icraat var!” ifadelerini kullandı.
# Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

25 Eki 2022 - 10:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.150.898 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit'te 4+1 169 m² dubleks daire icradan satılık mask
İzmit'te 4+1 169 m² dubleks daire icradan satılık
Prefabrik parke bordür ve koruge boru satın alınacak mask
Prefabrik parke bordür ve koruge boru satın alınacak
Kişisel koruyucu iş kıyafetleri ve ayakkabısı satın alınacak mask
Kişisel koruyucu iş kıyafetleri ve ayakkabısı satın alınacak
KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’i paylaşan Kurt: Söz verdik, yaptık mask
KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’i paylaşan Kurt: Söz verdik, yaptık
DİSK: “Kaderin planı sadece Türkiye’de mi?” mask
DİSK: “Kaderin planı sadece Türkiye’de mi?”
İzmit Belediyesinden Turgut Mahallesi’ne bir yeni merdiven daha mask
İzmit Belediyesinden Turgut Mahallesi’ne bir yeni merdiven daha
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL