Mandalinanın Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz? 

100 gram mandalinada yaklaşık 47 kalori, 12 gram karbonhidrat ve 2 gram lif bulunmaktadır. 100 gram mandalina günlük C vitamini ihtiyacının ise %26’sını, A vitamini ihtiyacının %6’sını ve kalsiyum ihtiyacının ise %4’ünü karşılamaktadır.

İçerisinde bulunan yüksek C vitamini, beta-karoten ve flavonoidler sayesinde bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar.

C vitamininden zengin olmasından dolayı demir kaynakları ile tüketilmesi, demir emilimini arttırır. Örneğin etin yanına hazırladığınız salataları mandalina ile zenginleştirebilirsiniz.

Liften zengin olması sayesinde bağırsak sağlığına faydalıdır. Bağırsak hareketlerini arttırarak tuvalete çıkmayı kolaylaştırır.

İçerdiği çözünmeyen lifler sayesinde iştah kontrolüne yardımcıdır. Uzun süre tokluk sağlar.

Meme, kolon ve yemek borusu kanseri gibi birçok kanser türünün gelişimini içerisindeki flavonodiler sayesinde engel olur.

Vücudumuzda yeni hücrelerin oluşumunu destekler.

A vitamini içermesi ile göz sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Yapılan araştırmalar sonucunda içeriğindeki C vitamininin kan basıncını düzenleyerek, kan pıhtılaşmasını azalttığı görülmüştür. Böylece kalp damar hastalıklarına karşı oluşan risklerin azaltılmasına yardımcıdır.

Tansiyon düşürücü etkisi vardır.

C vitamini kolajen sentezini desteklediğinden yaraların iyileşmesini kolaylaştırır Ayrıca cildin dolgunlaşmasını sağlar.

Mandalinanın ne kadar sağlığa faydası olsa da tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekmektedir. İçeriğinin asit olmasından ötürü ise mide rahatsızlığı olan kişilerde mide yanmasına neden olabilmektedir. Tüketirken ise dışında bulunan beyaz liflerin temizlenmemesi gerekmektedir. Asıl bizi tok tutan ve sindirim sistemini düzenleyen dışındaki beyaz liflerdir.