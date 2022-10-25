25 Eki 2022 - 10:12- Gündem G: 25 Eki 2022 - 10:26

Kanser hastası vatandaş isyan etti: Haftanın 1-2 günü makine bozuk

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan kanser ile mücadele eden bir okurumuz Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki ışın tedavi makinesinin haftanın 1-2 günü bozuk olduğunu ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi
Kanser hastası vatandaş isyan etti: Haftanın 1-2 günü makine bozuk mask

Konuyla ilgili konuşan vatandaş, “Ben Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser hastası olduğum için haftanın 5 günü ışın tedavisi görüyorum. Ancak haftanın 1-2 günü ışın tedavisi makinesi bozuk oluyor. Ya telefonla arayıp bilgilendiriyorlar ya da Gölcük’ten İzmit’e hastaneye geldiğimde öğreniyorum. Hastane personelinden ve doktorlarından çok memnunum ancak makinenin bozuk olması can sıkıcı oluyor. Sağlık Bakanlığı’na durumu bildirdim ‘incelemede’ olduğu söylendi ancak bir sonuç alamadım. Yetkililer lütfen sesimi duysunlar” ifadelerini kullandı.
# sağlık, hastane

25 Eki 2022 - 10:12 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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K.s - Sağlık bakanlığı görsün övünüyorlarya yaptıklarıyla sağlık berbat

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 10:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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