Kanser hastası vatandaş isyan etti: Haftanın 1-2 günü makine bozuk

Konuyla ilgili konuşan vatandaş, “Ben Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser hastası olduğum için haftanın 5 günü ışın tedavisi görüyorum. Ancak haftanın 1-2 günü ışın tedavisi makinesi bozuk oluyor. Ya telefonla arayıp bilgilendiriyorlar ya da Gölcük’ten İzmit’e hastaneye geldiğimde öğreniyorum. Hastane personelinden ve doktorlarından çok memnunum ancak makinenin bozuk olması can sıkıcı oluyor. Sağlık Bakanlığı’na durumu bildirdim ‘incelemede’ olduğu söylendi ancak bir sonuç alamadım. Yetkililer lütfen sesimi duysunlar” ifadelerini kullandı.