25 Eki 2022 - 10:31- Teknoloji G: 25 Eki 2022 - 10:35

WhatsApp çöktü

Türkiye saati ile 10.00 sularında WhatsApp çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı.
WhatsApp çöktü mask

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün çöktü. Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.

WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Öte yandan Twitter üzerinde paylaşımda bulunan bazı kullanıcılar bu durumun diğer ülkelerde de meydana geldiğini belirtti. Meta ya da WhatsApp henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

25 Eki 2022 - 10:31 - Teknoloji

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