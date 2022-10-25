ADD, AKP’li vekile karşı Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı! 

Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın bir kitap fuarında Cumhuriyet devrimini eleştirerek yaptığı konuşmanın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde konuyla ilgili tepki gösteren bir basın açıklaması yapan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet karşıtı ve Türkçe düşmanlığını itiraf eden AKP’li Mahir Ünal yirmi yıldır Cumhuriyetimiz sayesinde iktidar olan AKP hükümetinin grup başkan vekilidir. Üstelik Cumhuriyet ve Türkçe düşmanlığını itiraf etmek için seçtiği kitle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençleridir” dedi.

“TÜM SALDIRILARA KARŞI SIKI SIKIYA TUTUNACAĞIZ”

Bingöl açıklamalarının devamında ise, “Cumhuriyet'in Harf Devrimi, Dil Devrimi ve aydınlanma mücadelesi; bilimi ve eğitimi bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkartıp tüm millete kazandırmıştır. Bu devrimlerle millet bilincini kazandık, emperyalizmin her türlü saldırısını defettik. Cumhuriyetimize karşı içerden ve dışardan gelecek tüm saldırılara karşı da yine bu devrimlere sıkı sıkıya tutunacağız.

“U DÖNÜŞÜ”

Hepimizin bildiği üzere Anti-Kemalist karşı devrimci zihniyet gerek memurları ile gerek valileri ile gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizdeki uzantıları ile her seferinde toplumumuzun nabzını ölçmek için benzeri cümleler kuruyor. Ancak Kocaeli Valisi örneğinde gördüğümüz gibi bu girişimlerin sonucu sadece “U dönüşü” dür. Bu dönüşlerde en büyük pay ise bugün burada toplanan siz değerli vatanseverlerin korkmaksızın kararlı ve onurlu duruşudur.

KAYIT ALTINA ALINSIN

Yargının ülkemizde geldiği umutsuz durum elbette bizleri kaygılandırıyor ancak Cumhuriyetimize karşı işlenen suçların en azından günümüzde kayıt altına alınması, yeniden inşa edilecek olan Atatürk Türkiye’sinde büyük önem kazanmaktadır.

CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET ETTİLER

AKP Grup Başkanvekili Mahir ÜNAL’ın sözleri bir ifade özgürlüğü değil, anayasamızın değiştirilemez maddelerine karşı bir suçtur. Aynı zamanda çıkarmaya muktedir oldukları dezenformasyon yasası kapsamında da suçtur. Çünkü yalan bilgidir. Dolayısı ile Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz” dedi.