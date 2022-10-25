İzmit'te 4+1 169 m² dubleks daire icradan satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: Kocaeli İl İzmit İlçe KABAOĞLU Mahalle 195 Ada 2 Parsel, dubleks Mesken 1 Nolu Bağımsız Bölümtaşınmaz Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampusü yoluna 300 metre, kampüse 6 km, İzmit Şehir merkezine 5 km mesafededir. Rakımının yüksek olması nedeni ile tercih edilen bölgedir.

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