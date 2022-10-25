Park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

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Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BS 4826 plakalı Fiat marka otomobil, sokak üzerinde park halinde bulunan 41 AKY 049 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 BS 4826 plakalı otomobil devrildi, sürücü ise araç içinde mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar otomobili düzelterek, sürücüyü içinden çıkardı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.