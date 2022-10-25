25 Eki 2022 - 11:35- Asayiş G: 25 Eki 2022 - 11:38

Park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

İzmit ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan yatan otomobili ise vatandaşlar düzeltti.
Park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı mask
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Kaza, dün akşam saatlerinde İskele Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BS 4826 plakalı Fiat marka otomobil, sokak üzerinde park halinde bulunan 41 AKY 049 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 BS 4826 plakalı otomobil devrildi, sürücü ise araç içinde mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar otomobili düzelterek, sürücüyü içinden çıkardı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# kaza, Araç, Vatandaşlar

25 Eki 2022 - 11:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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