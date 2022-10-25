Teleferik Projesi için Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derbent Muhtarı Erdal Baş ve beraberindeki heyeti ağırladı. Derbent sakinleri gerçekleştirdikleri ziyarette Kartepe Teleferik Projesi’nin yapımı için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Kente değer ve vizyon katacak Teleferik Projesi’nin Kartepe’ye katacağı değerin çok önemli olduğunu dile getiren Derbent sakinleri, “Tahir Başkanım, sizin bu projedeki emeğinizi çok iyi biliyoruz. Özlemle beklenen bir projeyi hayata geçiriyorsunuz. Size ve ekibinize bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“ARKAMIZDA DUA ORDULARI BİZİMLE BERABER”

“Belediyecilik gönül, hizmet ve proje işidir” diyerek konuklarıyla sohbet eden Başkan Büyükakın ise “İşimizi iyi biliyor, şehrimize hizmet ediyor ve geleceğin Kocaeli’sini inşa ediyoruz. Halkımız bizlerin gayretini görüyor, bize güveniyor. Bu milletin emaneti koruduğumuzu da çok iyi biliyor. Biz işimize baktıkça, vatandaşımıza kulak kesildikçe halkımız bizi takdir ediyor ve her yerde desteğini ifade ediyor. Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir, gönüllere girmektir. Biz aynı zamanda gönüllere de giriyoruz. Çok şükür ki hizmet ettikçe arkamızda dua orduları bizimle beraber. Yani halkımız bizimle beraber. Onlar dua ediyor, biz hizmetleri yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“HEM BÖLGENİN VE ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK”

Başkan Büyükakın, ayrıca, “Yerel kalkınma ve insan odaklı hizmetlerle şehrimizi imar ve ihya ediyoruz” vurgusu yaparak şunları kaydetti: “Hemşerilerimizin bizden taleplerine ve şehrin sosyal donatılarıyla birlikte yaşam alanlarına öncelik vererek çalışıyoruz. Bunu yaparken hemşerilerimizin mutluluğuna ve sürdürülebilir yaşama yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bununla birlikte Kocaeli’nin bir turizm gerçeğini bilerek de çalışıyoruz. Teleferik projesi, hem bu gerçeğe hem de bölgenin ve şehrin ekonomisine katkı sunacak.”