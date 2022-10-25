25 Eki 2022 - 11:54- Gündem G: 25 Eki 2022 - 11:57

Tarhan Kolombiya’ya gidiyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye’nin Gözlemci Üye olduğu And Parlamentosu’nun 43.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resmî törenlere ve Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bugün Kolombiya’ya gidiyor.
Tarhan Kolombiya’ya gidiyor mask

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan oluşan heyet Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili’yi temsil eden mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak ve And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Milletler Topluluğu’nun yasama, danışma ve siyasi denetim organı olan And Parlamentosu’nun 43.kuruluş yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısı ve resmi törenlere katılacak.
# chp

25 Eki 2022 - 11:54 - Gündem

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