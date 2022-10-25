CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili İffet Polat ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan oluşan heyet Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili’yi temsil eden mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacak ve And Dağları bölgesinde yer alan ülkelerin entegrasyonu amacıyla kurulan And Milletler Topluluğu’nun yasama, danışma ve siyasi denetim organı olan And Parlamentosu’nun 43.kuruluş yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısı ve resmi törenlere katılacak.
25 Eki 2022 - 11:54- Gündem Güncelleme: 25 Eki 2022 - 11:57
Tarhan Kolombiya’ya gidiyor
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye’nin Gözlemci Üye olduğu And Parlamentosu’nun 43.Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resmî törenlere ve Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bugün Kolombiya’ya gidiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.