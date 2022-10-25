Festivalde Kocaeli rüzgarı esti

Her sene farklı ülkelerden gelen yüzlerce kuaförün katıldığı VIP HAIR FEST uluslararası saç ve güzellik festivali görkemli şov ve etkinliklerle Antalya’da yapıldı. 5 gün süren festivalde 2023 saç ve güzellik trendleri tanıtılırken, ülke takımları birbirinden ilginç tasarımlarla şovlar sergilediler. Türkiye’yi temsilen sahne alan Kocaelili kuaför Uğur Poyraz, Türk bayraklı saç şovu izleyenlerin beğenisini topladı. En iyi topuz tasarım yarışmasında üçüncülük ödülünü Onur Leylek kazandı. Ödülünü Nest Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taş’ınelinden alan Leylek, Türkiye’yi ve Kocaeli’yiyarışmada temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.