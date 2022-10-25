İşTurkcell, sektörel uzmanlığıyla KOBİ’lere dijital dönüşüm yolculukları boyunca doğru servis ve ürünlere tek adresten ulaşabilme imkanı sağlıyor. KOBİ’ler, İşTurkcell internet sitesinde dijitalleşme seviyesini ölçümlüyor ve ihtiyacına uygun çözümlere ulaşabiliyor.Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor ki KOBİ’lerimizin en öncelikli beklentisi dijitalleşmeyle ilgili bilgi sahibi olmak. Biz de konuyla ilgili en güncel bilgilerin yer aldığı içeriklerimizi İşTurkcell bünyesinde bir araya getirerek onlara sunuyoruz. Bununla birlikte KOBİ’lerin tüm dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, bulut, güvenlik ve e-dönüşüm çözümlerimizin yanı sıra finansman desteğimiz ile de yanlarında oluyoruz” dedi.
25 Eki 2022 - 14:52- Ekonomi Güncelleme: 25 Eki 2022 - 14:54
Turkcell’den KOBİ’lere yeni dijital çözüm
Turkcell, KOBİ’lere sunduğu İşTurkcell hizmetiyle veri güvenliğinden bulut çözümlerine dijital dönüşüm için esnek altyapı ve tüm e-dönüşüm uygulamalarında uçtan uca danışmanlık sunuyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.