Turkcell’den KOBİ’lere yeni dijital çözüm

İşTurkcell, sektörel uzmanlığıyla KOBİ’lere dijital dönüşüm yolculukları boyunca doğru servis ve ürünlere tek adresten ulaşabilme imkanı sağlıyor. KOBİ’ler, İşTurkcell internet sitesinde dijitalleşme seviyesini ölçümlüyor ve ihtiyacına uygun çözümlere ulaşabiliyor.Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor ki KOBİ’lerimizin en öncelikli beklentisi dijitalleşmeyle ilgili bilgi sahibi olmak. Biz de konuyla ilgili en güncel bilgilerin yer aldığı içeriklerimizi İşTurkcell bünyesinde bir araya getirerek onlara sunuyoruz. Bununla birlikte KOBİ’lerin tüm dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor, bulut, güvenlik ve e-dönüşüm çözümlerimizin yanı sıra finansman desteğimiz ile de yanlarında oluyoruz” dedi.