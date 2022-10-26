Baraj yüzünden 100 yıllık yolları kapatıldı!

Devlet Su İşleri, Karamürsel’in güney bölgesinde akan Suludere Deresi üzerinde yaptırdığı yerden yüksekliği 69, genişliği ise 205 metre olan İhsaniye Barajı’nın temelini 2016 yılında atmıştı. Ödenek sıkıntısı nedeniyle baraj inşaatını yapan Ceysu firması yaklaşık olarak iki yıl bölgede çalışma yapamadı ve işi bırakmak zorunda kaldı.95 milyon TL’ye ihale edilen barajın tamamlanması 150 milyon TL’yi buldu. Barajın tamamlanmasının ardından Karapınar, Başdeğirmen yolundan 23 hanelik SuludereMahallesi’nde oturanların kullandığı yol, heyelan nedeniyle kapatılınca mahalle halkı mağdur olduklarını belirtti.

“BİR DEPO BENZİNİMİZ 8 GÜNDEN 3-4 GÜNE DÜŞTÜ”

Suludereli halk, “20 dakikalık yolumuz, alternatif olarak yapılan Pazarköy, Safiye Mahallesi’nden yaklaşık 45 dakikaya uzatıldı.Araçlarımıza bir depo benzin aldığımızda kapatılan yoldan gidip geldiğimizde 8 gün bir depo benzini kullanıyorduk, ancak alternatifyolu kullandığımızdan itibaren bir depo benzin 3-4 günyetiyor. Bizler köylüyüz, bir şey lazım olunca eski yoldan en yakın mahalleye yada Karamürsel ilçe merkezine inerek karşılıyoruz. Ancak alternatif yol her yönüyle biz mahalle halkını çok zor duruma soktu” dediler.

“ESKİ YOLUMUZU GERİ İSTİYORUZ”

“Şimdi önümüz kış ve buralar yüksek kesim olduğundan kar ve buzlanma çok oluyor, alternatif yol çok virajlı ve dik yokuş, bu nedenle çok tehlikeli. Eski yolumuz heyelan nedeniyle kapatıldığı belirtiliyor, bu mahalle 100 yıldan buyana burada vardı ve bu yolu kullanıyorduk o zamanlar heyelan yoktu da şimdi mi oldu? Biz eski yolumuzu geri istiyoruz yada hemen yanına bize bir yol yapılsın. O yol yapılana kadarda kapatılan yolumuz en azından açık olsun oradan gidip gelelim evlerimize” diyerek yetkililere seslendiler.

“VERDİKLERİ YOL SÖZÜNÜ TUTMADILAR”

Baraj yapılmadan önce mahalleye gelen DSİ yetkililerinin toplantı yaparak mahalleliyi mağdur etmeyecek proje yapacaklarınısöylediklerini belirten mahalle sakinlerinden Alaattin Bozpınar (69), “Baraj olacağı konuşulmaya başlandığında yetkililer, biz SuludereMahallesi halkıyla toplantı yaptılar, bizlere verdikleri yol sözü yerine getirilmedi.Bu yolu dedelerimiz, babalarımız 100 sene önce aralarında topladıkları paralarla yapmışlar, ama şimdi baraj bitti, bizleri Pazarköy, Safiye Mahallesi’ndeki yola yönlendirdiler, yolumuzu kapattılar. Heyelan riskine de inanmıyoruz. Bize verdikleri sözü yerine getirsinler. Eski yolumuzu kullanmayalım diyerek de kazmışlar” dedi.

İHSANİYE BARAJI, AĞZINA KADAR DOLDU

İhsaniye Barajı abonelere su dağıtımına başlandığında Karamürsel ve Gölcük ilçe merkezinin yanı sıra Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli Mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bu bölgelere hali hazırda Yuvacık Barajı’ndan su veriliyor. Yuvacık ve Namazgah Barajlarının işletmeciliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Karamürsel İhsaniye Barajı’nın işletmeciliğini ise,DSİ yapacak. Kapakları kapanan ve su tutulmaya başlanan 15 milyon metreküp kapasiteli İhsaniye Barajı’nın ağzına kadar doldu. Baraj bölgesinden içme suyu verilecek bölgelere götürülecek isale hatların toplam uzunluğu 20 kilometre. Hattın yapımından sonra iki ilçe ve civar bölgelere 2023’te barajdan su verilecek.