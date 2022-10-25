PTT Kocaeli’den Vali Yavuz'a ziyaret

PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyet, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 182’nci yıldönümü nedeniyle Vali Seddar Yavuz’a ziyarette bulundu. Ziyarette Kaya, Vali Yavuz’a PTT’nin tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti. PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden, kuruluş yıldönümlerini kutlayan Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, çalışmalarında başarılar diledi ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.