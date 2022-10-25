Cem Uzan’ın adaylığı için 100 bin imza kampanyası

Yüksek Seçim Kurulunca genel seçimlere girmeye yetkili partiler arasında gösterilen Genç Parti’deseçim hazırlıkları sürüyor. Kurucu Genel Başkan Cem Uzan seçimlere Genç Parti’nin tek başına gireceğini açıkladıktan sonra, tüm teşkilatlarda artık seçim stratejileri konuşulmaya başlandı. Genç Parti Kocaeli İl Başkanlığı da bir araya gelerek yaptıkları haftalık yönetim kurulu toplantısında seçim politikaları ve seçim güvenliğini gündemlerine aldı.

“CEM UZAN, CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Toplantıda konuşan İl Başkanı İbrahim Altınoğlu; liderleri Cem Uzan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını gerçekleştirebilmek için ülke çapında 100 bin imzaya ihtiyaçları olduğunu, bunun da toplanabilmesi için seçim kurulunda gerekli imzaları toplamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Toplantıda konuşan İl Teşkilat Başkanı Ahmet Yücebalkan da kendilerinin 22 yıldır Cem Uzan ve Genç Parti aşığı olduklarını, bu süreçte asla vazgeçmediklerini, bunun sonucunda girecekleri seçimde ilk turda herkesin istediği adaya oy verebileceğini, ikinci turda ise Cem Uzan'ı Cumhurbaşkanı yapacaklarına inandıklarını belirtti.