25 Eki 2022 - 14:55- Siyaset G: 25 Eki 2022 - 14:56

İYİ Parti, Kartepeli gençlerle kahvaltıda buluştu

İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde “41 Kişiyle 41 Kahvaltı” adlı programın üçüncüsü, Kartepe İlçe Binası'nda gerçekleştirildi.
İYİ Parti, Kartepeli gençlerle kahvaltıda buluştu mask

İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı’nın farklı kesimleri ile buluşarak, Kartepe’nin yaşadığı sorunları tespit edip çözüm önerilerini ortaya çıkarmak, Kartepe'nin ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerin fikirlerini öğrenebilmek adına “41 Kişiyle 41 Kahvaltı” programının üçüncüsünde Kartepeli gençler ile buluştu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı'nın organizasyonu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Öztay ve Kadın Kollarından Elif Gündüz'ün katkıları ile gerçekleşen programa her mahalleden bir Gençlik Temsilcisi katıldı. İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, pazar sabahını feda ederek programa katılan gençlere teşekkür etti.

“İDARECİLERİN DERDİ SİZ DEĞİLSİNİZ”

Tamyüksel, “Kartepe'miz içinde bulundurduğu potansiyele rağmen idari anlamda yaşadığı talihsizlikler dolayısı ile gençlerin kültür, sanat ve spor ile buluşturulması noktasında çok sınırlı bir imkana muhtaç bırakılmış. Çözüm aslında çok basit fakat, idarecilerin derdi maalesef siz değilsiniz. Onlar hala daha Kartepe'nin ve Kartepelinin sırtından zengin olma derdindeler. İşte bunca sebep ortadayken bu parti, bu bina, bu ilçe sizin. Gelin kentinize ve geleceğinize sahip çıkın. Unutmayın, bu Cumhuriyet sizlere emanet ve muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dedi.
# türkiye, Kartepe, Kadın, İyi Parti

25 Eki 2022 - 14:55 - Siyaset

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