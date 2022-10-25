Şirintepe’deki atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

Temiz ve yaşanılabilir bir gelecek için çevre çalışmalarına büyük önem veren İzmit Belediyesi, doğayı koruma konusunda farkındalık etkinliklerine devam ediyor. İzmit Kent Konseyi ile işbirliği içerisinde çevreyi korumaya yönelik birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şirintepe Mahallesi’nde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

620 KİLO ATIK TOPLANDI

Özellikle otoyol kenarlarına bilinçsiz bir şekilde atılan çöp ve atıklar mahalle sakinlerinin de katılımıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 450 kilogram cam, 60 kilogram naylon, 40 kilogram kağıt ve 70 kilogram çöp toplandı.

AÇIKGÖZ: “BU DOĞA BİZİM”

Çevre temizliği etkinliğinde açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, “Temel hedefimiz çevreye rastgele atılan atıkların doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve vatandaşlara bu konuda bilinç oluşturmak. Yoğun olarak otoyol altlarında arabalardan atılan atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğine dikkat çekiyoruz. Bu doğa, bu çevre, bu gelecek bizim. İnsanlar atıklarını doğaya atmasınlar. En yakın geri dönüşüm noktasına veya çöp konteynerine atsınlar.

HER AY FARKLI MAHALLEDE

Bu çalışmayı Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, İzmit Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapıyoruz. Bugün Şirintepe Mahallesi’ndeyiz. Çalışmalarımız her ay düzenli olarak farklı bir mahallede devam edecek. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bize destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK

Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, “Farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir çevre bırakmak amacıyla böyle bir etkinliğin içerisindeyiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve katılım gösteren mahalle halkıma teşekkür ederim” dedi.

“HERKESİN SORUMLULUĞU”

İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, “İzmit Belediyesi ile çevre konusunda çok güzel projeler yapıyoruz. Çocuk Ödül Market buna çok güzel bir örnek. Bugün yaptığımız etkinlik de bu anlamda önemli. Yaşadığımız dünyayı temiz tutmak herkesin sorumluluğu. Elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BODUR: “BU DÜNYA HEPİMİZİN”

Hacı Hızır Mahalle Muhtarı ve İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Lütfi Bodur, “Bizler de çevre gönüllüsü olarak İzmit Belediyesine destek veriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Çocuk Ödül Market projesinde bu yıl şube sayını 10’a çıkartacağız. Bu dünya hepimizin. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için herkes elini taşın altına koymalı” dedi.